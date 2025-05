Gare Remiere, tutto pronto per il palio di Santa Giulia

Livorno, 21 maggio 2025 – Il Palio di Santa Giulia, storica competizione remiera in onore della patrona di Livorno, si terrà quest'anno il 22 maggio. La gara si svolgerà nello specchio d'acqua compreso tra la Darsena nuova (scali Novi Lena) e il Porto Mediceo, lungo un percorso di circa 900 metri. L’edizione 2025 segna un ritorno alla formula originale della gara mattutina a cronometro, ma con un'importante novità: il tracciato sarà inedito, con partenza dalla banchina delle Officine Storiche di Porta a Mare, avvicinando la competizione al centro della città. Questa scelta mira a rendere l’evento ancora più accessibile e coinvolgente per il pubblico, che potrà assistervi da una posizione privilegiata. Gli organizzatori descrivono questa modifica come un test, potenzialmente destinato a segnare l’inizio di un'evoluzione futura, senza però perdere il legame con le radici storiche, spirituali e sportive della tradizione livornese. Per chi non potrà essere presente fisicamente lungo le sponde, il Palio sarà trasmesso in diretta a partire dalle 9 su Granducato TV (canale 15 del digitale terrestre) e in streaming sulle piattaforme di Visit Livorno, Gare Remiere e dell’emittente televisiva.

A partire saranno gli juniores, seguiti dal femminile ed infine i gozzi a dieci remi

L’ordine di partenza vedrà aprire la gara alla categoria Juniores (primo equipaggio in acqua alle 9.10), seguita dalla prova femminile e infine dall’attesa sfida tra i gozzi a dieci remi. La cerimonia di premiazione si svolgerà alle 12.30 alle Officine Storiche di Porta a Mare. Il Palio di Santa Giulia rientra nel “Progetto Gare Remiere”, promosso dalla Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea a partire dal 2021, con l’obiettivo di rilanciare e valorizzare la tradizione remiera cittadina come strumento di promozione turistica. Grazie a riprese aeree e alla diffusione tramite maxischermi, tv e web, il progetto ha riscosso fin da subito un ampio consenso di pubblico, arricchendo la visibilità delle principali competizioni: la Coppa Risi’atori (dal 2021), la Coppa Barontini (dal 2022) e il Palio Marinaro (dal 2023), che insieme costituiscono il tradizionale trittico del calendario remiero livornese. Prossimi appuntamenti del 2025: Coppa Risi’atori – Domenica 1° giugno (pomeriggio) Coppa Barontini – Sabato 14 giugno (sera) Palio Marinaro – Sabato 28 giugno (pomeriggio)