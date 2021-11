Palio e Quintana, "Potremmo tentare di spostarci in un altro Comune". A Roberto Parnetti lo stop al Palio della Costa Etrusca e quindi anche alla Quintana, deciso dal sindaco Paolo Riccucci, non è piaciuto. Parnetti di Arezzo, è un grande esperto e conoscitore di questo mondo, è promotore e ideatore del primo progetto in ambito nazionale dedicato alle Giostre, Quintane e Palii denominato ‘Si dia inizio al torneamento – Giostre e Palii d’Italia’, ha ideato il premio, unico in Italia del migliore cavaliere dell’anno, e a San Vincenzo organizzava la Quintana. "Da tre anni nell’ambito degli eventi del Palio è stata inserita anche la Quintana Costa Etrusca. L’unica in Italia che si svolge sulla...

"Da tre anni nell’ambito degli eventi del Palio è stata inserita anche la Quintana Costa Etrusca. L’unica in Italia che si svolge sulla spiaggia, l’unica al mondo ad avere in coppia un amazzone e un cavaliere. Ogni coppia rappresentava uno degli otto comuni del territorio".

Cosa pensa della decisione del sindaco Riccucci?

"Non la comprendo e non voglio entrare nel merito della questione dello stress della sabbia, non ne ho le competenze. Affossare una manifestazione come il Palio e la Quintana mi lascia però perplesso. È un evento che ha portato sempre tanta gente, una manifestazione che ha avuto sempre una grande risonanza a livello nazionale. Apriva la stagione, era seguitissimo. Avevo la fila dei cavalieri che volevano partecipare da tutta Italia. E lo facevano a titolo gratuito. Ma venivano qualche giorno prima, mai da soli, quindi, un evento che aveva creato un certo indotto".

Cosa si augura?

"Spero che arrivino proposte alternative valide. Mandare in fumo l’ottima organizzazione dell’Associazione Palio lo trovo assurdo. Anche sul fronte cavalli non c’è mai stato nessun problema. Abbandonare tutto vorrebbe dire disperdere il frutto di una vera passione. Si potrebbe pensare anche a spostare l’evento in un altro Comune. Chissà". E venerdì sera si è riunita l’Associazione Palio Costa Etrusca proprio per discutere della vicenda. Si è detta rammaricata e delusa della decisione presa dall’amministrazione comunale e ha voluto fare delle precisazioni. "La cifra stanziata di 35mila euro, copre un terzo della spesa totale della manifestazione che si autofinanzia attraverso biglietti e sponsor per i restanti due terzi. Sotto la dicitura Palio ci sono tantissimi eventi con "Cavalli e Cavalletti", talk show con i più grandi fantini del palio; Quintana della Costa Etrusca (giostra medievale); esibizione dei nostri migliori cavalieri sanvincenzini, Roberto Fontanelli e Thomas Giampieri; serate con artisti dello spettacolo legati al mondo del cavallo di livello assoluto quali Mogol, detto Mariano e Marco Morandi al teatro Garden dove si è sempre registrato il tutto esaurito. Tutti questi eventi sono stati ad ingresso gratuito".

L’associazione rivendica anche il grande impatto mediatico dell’evento a livello nazionale. "Siamo certi che tra gli spettatori presenti al palio vi erano senesi, ma anche astigiani, ferraresi, legnanesi e fucecchiesi (città di palio) e turisti presenti in zona nel periodo pasquale ai quali abbiamo dato l’opportunità di trascorrere una settimana alternativa". E sulla spiaggia: "Per quanto riguarda i 550 metri di spiaggia siamo certi di aver osservato la massima cura e rispetto dell’ambiente al quale teniamo anche noi". L’Associazione ha tentato una mediazione con la nuova amministrazione comunale. "Abbiamo richiesto che una loro commissione di ambientalisti controllasse la corretta effettuazione dei lavori. Abbiamo sperato che questa soluzione venisse accolta. Purtroppo non è stata accettata".

Maila Papi