Livorno, 1 luglio 2019 – Grande festa ai Bagni Tirreno di Livorno, dove ieri sera è andata in scena la premiazione del Palio Marinaro. Sulla piazzetta del ristorante c'era il gozzo del Venezia in bella mostra: l'armo rossobianco ha trionfato conquistando in un colpo solo Palio, trittico (ovvero la vittoria di Palio, Coppa Risiatori e Coppa Barontini) e record con il tempo fantastico di 9'43”5.

Quando lo speaker Roberto Cipriani ha gridato il nome dei vincitori, alle loro spalle sono partiti i fuochi d'artificio per un tripudio a chiare tinte rosse e bianche. Ma tutti i vogatori hanno ricevuto il meritato applauso per aver dato tutto quello che avevano pur di onorare al meglio questa splendida tradizione labronica.

Adesso è già tempo di pensare alla prossima edizione, quella del 2020, che dovrebbe vedere in acqua i nuovi gozzi in vetroresina, mandando in pensione quelli in legno dopo 46 anni di onorata 'carriera'.

i.v.