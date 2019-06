Livorno, 29 giugno 2019 - Il Venezia vince il Palio Marinaro 2019, ottantaduesima edizione. Una gara appassionante in uno specchio di mare particolarmente calmo in questo sabato 29 giugno. Condizioni dunque perfette, a parte la grande afa che da giorni attanaglia anche Livorno insieme al resto d'Italia.

Il Venezia vince in maniera schiacciante, lasciando al secondo posto gli eterni rivali del Borgo. Terzo posto per il Pontino. Un Venezia che dunque si aggiudica il trittico, avendo vinto anche la Coppa Risiatori e la Coppa Barontini. Un'estate davvero super per i "veneziani".

Parte forte il Venezia, con il Borgo che lo tallona: la classica sfida tra i due rioni si ripete anche stavolta. Al primo giro di boa sono proprio i biancorossi "veneziani" a passare per primi.

Poi appunto il Borgo, quindi Pontino e Ovosodo. Al secondo giro di boa il Venezia consolida il suo primato, dando alcuni secondi al Borgo. Quindi ancora Pontino e Ovosodo. Al terzo giro di boa il Cavallino Rosso, così viene chiamato l'armo del Venezia, capisce che la vittoria è ormai a portata di mano. Poi la passerella finale e il trionfo.

E' sempre un giorno di festa quello del Palio Marinaro, la manifestazione remiera livornese più amata nell'ambito della stagione. Nello specchio di mare antistante i Bagni Pancaldi e la Terrazza Mascagni vanno in scena le varie gare. Per quella femminile, iniziata intorno alle 18, vince l'Ovosodo sul San Jacopo.

Nella gara Juniores, che è iniziata poco dopo le 19, appassionante la sfida tra Venezia e Pontino. Alla fine è il Venezia a vincere, Pontino secondo al fotofinish. Il Venezia ha vinto con 5' 21'' 8'', mentre per il Pontino solo un secondo di ritardo. Terzo posto per il Borgo. Grandi emozioni dunque in una giornata caldissima ma che ha visto comunque un buon pubblico. Il Borgo ha poi presentato un reclamo per presunte irregolarità dell'imbarcazione del Venezia. Il ricorso è stato respinto dalla commissione.

Tanti quelli che hanno seguito la manifestazione dalle barche: tanti i privati con i fuoribordo che si sono sistemati poco fuori il campo di gara.

Diversi momenti simbolici durante il pomeriggio di gare. La tromba dell'Accademia Navale ha suonato il "silenzio" per omaggiare le vittime della strage di Viareggio, di cui ricorre l'anniversario e per quelle del Ponte Morandi. Sono state inoltre gettate rose in mare per omaggiare le vittime della tragedia del Moby Prince.