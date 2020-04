Livorno, 22 aprile 2020 - Un Palio Marinaro, una gara unica da allestire entro settembre, se le autorità consentiranno gli allenamenti. Altrimenti, arrivederci al prossimo anno. Il mondo del remo livornese ha fatto il punto della situazione nel pieno dell'emergenza coronavirus. Regna ovviamente l'incertezza, regnano le incognite della fase due, quella in cui potremo uscire di casa e le attività sportive all'aperto, con ovvie limitazioni, saranno permesse.

La riunione del Comitato attività remiere ha visto la presenza del sindaco Salvetti, che in un post ha spiegato gli esiti della riunione. L'idea è di disputare entro settembre un'unica gara, un Palio che sarà, spiega il sindaco, un po' la gara della rinascita della città dopo il lockdown da coronavirus, periodo difficile per tutti psicologicamente ed economicamente.

"Il Car - scrive il sindaco - ha deliberato all'unanimità che non appena le autorità sanitarie e il governo autorizzeranno la ripresa delle attività agonistiche (nel rispetto delle disposizioni emanate di contrasto al diffondersi del covid 19) e quindi anche le uscite in barca, entro i 30/40 giorni successivi si procederà ad organizzare, con la partecipazione di tutti i comitati, una gara con un format riconducibile al Palio Marinaro".

Un modo per celebrare il remo livornese in una stagione che è giocoforza saltata. Gli equipaggi si preparano per tutto l'anno, ma questi sarebbero stati giorni cruciali in vista delle gare che contano.

"Si tratterà - scrive ancora il sindaco - di un evento che dovrà unire gli aspetti agonistici al messaggio rivolto alla città di nuovo inizio dopo l’epidemia. È stato concordato inoltre che l’ok alla preparazione degli atleti e all'organizzazione della gara dovrà avvenire entro il 20 agosto per poter programmare l’evento entro il mese di settembre. Se per quella data non dovesse esserci l’autorizzazione all'attività agonistica in mare la stagione si chiuderà e la disputa delle gare sarà rinviata al prossimo anno".