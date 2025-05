Livorno, Palio di Santa Giulia: chi sono i vincitori di tutte le categorie

Livorno 22 maggio 2025 - Fra le celebrazioni per Santa Giulia, patrona della città di Livorno, non poteva mancare lo storico palio in suo onore. A partire dalla mattina di quest'oggi, giovedì 22 maggio, i tradizionali equipaggi dei vari quartieri della città labronica si sono sfidati nello specchio d’acqua tra la Darsena nuova (scali Novi Lena) e il Porto Mediceo, in una sfida che ha visto le imbarcazioni sfidarsi in un percorso di circa 900 metri.

La sfida che è andata in scena quest'oggi ha rappresentato un ritorno alla tradizione con il disputarsi della cronometro in orario mattutino, ma ha anche presentato una grande novità con un tracciato inedito e più vicino al cuore del centro cittadino, con partenza dalla banchina delle Officine Storiche di Porta a Mare.

La sfida che ha avuto inizio con un leggero ritardo è stata inaugurata dalla discesa in acqua degli equipaggi juniores, ecco i quartieri in gara in questa categoria e i tempi da essi registrati e i loro piazzamenti:

- Ardenza: 4.47.85 quarta posizione

- Venezia: 4.45.42 terza posizione

- Borgo Cappuccini: 4.38.51 prima posizione

- Labrone: 5.07.12 sesta posizione

- Ovosodo: 4.42.10 seconda posizione

- Pontino: 4.48.71 quinta posizione

A seguire la categoria femminile, contraddistinta da alcune difficoltà nella registrazione del tempo di gara dell'equipaggio del Labrone 1 che in seguito ha portato ad una momentanea sospensione dell'intera competizione, ecco gli equipaggi in gara, i tempi registrati ed i loto piazzamenti:

- San Jacopo: 5.37.00 sesta posizione

- Labrone 1: 5. 29.01 quarta posizione

- Ardenza: 5.07.01 prima posizione

- Borgo Cappuccini: 5.17.78 terza posizione

- Labrone 2: 5.10.23 seconda posizione

- Ovosodo: 5.32.54 quinta posizione

E' stato quindi il turno degli equipaggi dei gozzi a 10 remi, ecco gli equipaggi, i loro tempi e i piazzamenti:

- Labrone: 4.09.31 quarta posizione

- San Jacopo: 4.07.53 seconda posizione

- Ovosodo: 4.23.48 settima posizione

- Borgo Cappuccini: 4.07.09 prima posizione

- Pontino: 4.14.48 sesta posizione

- Venezia: 4.08.31 terza posizione

- Ardenza: 4.16.24 sesta posizione

- Salviano: 4.13.08 quinta posizione

Infine a concludere la gara sono scesi in acqua gli equipaggi femminili dei gozzi a 10 remi:

- Borgo: 4.43.44 prima posizione

- Labrone: 4.45.44 seconda posizione