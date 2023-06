Paninoteca h24, la scommessa di Dario: “Il nostro viale Italia come il lungomare di Ibiza”

Livorno, 15 giugno 2023 – “Livorno come come Miami e Ibiza, con un locale che dispensa 24 ore su 24, sette giorni su sette, panini e non solo. Si chiama “Un morso e via” e aprirà i battenti sabato 17 giugno alle 18".

Lo annuncia Dario Baleni e gli occhi, mentre lo dice, gli brillano per la soddisfazione di essere riuscito in un’impresa titanica e unica a Livorno. Il locale sul viale Italia 61 dispenserà a getto continuo panini "farciti anche con la salsa verde fatta con la ricetta segreta del "re” dei panini, il mito Giovanni di via Ricasoli, che ho ereditato da una mia zia che ha lavorato per lui. Il panino King sarà quello con la porchetta di mia produzione a chilometro zero. Dalle 22,30 ogni giorno si potranno gustare anche wafer, crepes, pancake e brioches giganti ripiene".

"Nel mio staff ho Riccardo Cardinale ex Barrocciaia", prosegue l’intrepido Dario, corsaro della ristorazione, 36 anni, sposato con due figli di 3 e 1 anno. Prima ha avuto una paninoteca in via Mondolfi ad Ardenza, poi il ristorante “La Perla Nera” in via Bosi. Quando lo ha chiuso, ha girato il mondo. Infine si è lanciato in questa impresa gourmet no-limit, assoldando otto giovani che si ruoteranno su turni per far navigare e vele spiegate tutto l’anno h24 la paninoteca “Un morso e via”.

"Chi dice che a Livorno non c’è voglia di lavorare? Si faccia avanti – dice spavaldo Dario – Io e i miei ragazzi ce la metteremo tutta. Come comandante della nave darò l’esempio. A Natale sarò qui tutto il giorno. Lascerò a casa i ragazzi, ma allo scoccare della mezzanotte dovranno essere qui".

Nel team c’è anche una ragazza peruviana dell’Alberghiero di Rosignano. Ma pure Dario non ha mollato i libri. "La formazione è importante. – sottolinea – A settembre mi iscriverò al quarto anno di giurisprudenza".

