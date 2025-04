Livorno, è morto Paolo Chelli: lutto nell’ambiente delle gare remiere

Livorno 3 aprile 2025 – Lutto negli ambienti del remo livornese. E’ morto Paolo Chelli, 65 anni, una vita passata prima sui gozzi come vogatore, poi come allenatore. Una figura molto conosciuta. Ed è profondo il cordoglio di tutte le cantine. I funerali si terranno venerdì 4 aprile al cimitero dei Lupi alle 15. Attualmente Chelli era allenatore del Minipalio del Venezia. Ma la sua figura è profondamente legata all’armo del Salviano, che ha condotto a importanti traguardi sia come vogatore che come allenatore. Tante stagioni remiere, con una grande passione. Molti i post di cordoglio.

Profondo il lutto del Venezia: “Come un fulmine a ciel sereno – dicono dalla cantina – ci è giunta la terribile notizia della scomparsa di Paolo, nostro allenatore del Minipalio. Insieme a Luca Barcacci, lo scorso anno, hanno portato a casa la vittoria del Mini Palio. Paolo un gigante buono, venuto in cantina in punta di piedi, era un uomo di poche parole. Ma era impossibile non volergli bene. Era un ‘buono’ e lascia un vuoto incredibile, difficile da colmare”. La sezione nautica del Venezia, che si stringe al dolore della famiglia, comunica che le attività della cantina saranno sospese per tutta la giornata di venerdì 4 aprile.