E’ morto lo psichiatra Paolo Lucarelli

Livorno, 23 ottobre 2023 – Lutto a Livorno per la morte dello psichiatra Paolo Lucarelli, in servizio al Centro Poggiali della Salute Mentale della Zona Livornese.

Lucarelli, nato a Livorno, avrebbe compiuto 68 anni fra pochi giorni. Si era laureato in Medicina e Chirurgia a Pisa nel 1985 per poi specializzarsi in Psichiatria nel 1990. Nel luglio 1989 era stato assunto dall’Azienda sanitaria livornese e da allora aveva svolto con professionalità e grande apprezzamento da parte di pazienti e familiari il proprio lavoro nei vari centri di salute mentale.

Questo il ricordo della dottoressa Paola Guglielmi, direttrice della Salute Mentale Adulti di Livorno, a nome di tutti i colleghi:

“Conoscevo Paolo dai tempi della specializzazione in psichiatria che abbiamo condiviso presso l’Università di Pisa, già allora si era distinto per il suo amore per la psichiatria e la sua simpatia; è stato un bravo medico molto interessato alla ricerca e alla formazione continua spesso anche come docente. Sul piano relazionale è stato molto legato ai suoi pazienti con i quali ha sempre avuto un rapporto molto empatico. Ha quasi subito iniziato a lavorare presso la Salute Mentale Adulti di Livorno, in particolare al CSM Poggiali dove è rimasto fino a qualche settimana fa, manifestando grande dedizione e attaccamento al Servizio ma anche una particolare disponibilità nelle relazioni di colleganza tanto da diventare un punto di riferimento per tutti. E’ stato una persona estroversa, poliedrica e ironico e ha sempre avuto un approccio pacato e rispettoso nei confronti degli altri.

Motociclista appassionato, amante degli animali in particolare dei gatti, si dilettava nella pittura direi con buoni risultati. Amato e stimato da tutti i colleghi della UFSMA tanto che oggi ci sentiamo privati di una parte di noi e vorremmo salutarlo con un acquerello (vedi qui sotto) eseguito da Paolo che la moglie Stefania, anch’essa nostra collega in servizio in Valdera, ci ha inviato con queste parole, concedendomi la possibilità di pubblicarle: Ciao Paolo, ti immaginiamo in viaggio in moto verso l’infinito”.

L'acquerello realizzato da Paolo Lucarelli

La funzione religiosa di commiato è in programma per martedì 24 ottobre alle 11 nella cappella della morgue all’ospedale di Livorno. “Alla moglie Stefania e a tutti i suoi cari – si legge in una nota dell’Asl – giungano le più sentite condoglianze da parte dell’Azienda USL Toscana nord ovest, dei colleghi della Zona Livornese e del servizio di Salute Mentale”.