“Parcheggi gratis per andare al mare”: l’impegno dell’assessora Cepparello

Livorno, 14 marzo 2023 – “Confermo la nostra volontà di sbiancare gli stalli blu del lungomare perché a Livorno il mare ha un valore sociale particolare. A Livorno il ‘mare libero’ c’è, ma non ovunque perché la nostra costa è occupata da molti stabilimenti balneari. Perciò almeno la sosta per chi va al mare vorremmo fosse gratuita. Ci stiamo sforzando di farlo prima dell’estate e dunque prima che inizi la stagione balneare, questo anche per riequilibrare la situazione che vede dalla Bellana a Barriera Margherita gli stalli blu a pagamento e da Barriera Margherita alla Rotonda la sosta libera e gratuita, L’attuale situazione ha generato infatti un’ingiustizia tra attività balneari e bagnanti che intendiamo risolvere".

Lo ha annunciato ieri l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello che ha risposto alla richiesta dei consiglieri Vaccaro e Di Liberti contenute nella loro mozione per la quale hanno sollecitato "sul lungomare la riduzione della tariffa degli stalli blu in attesa del ripristino delle strisce bianche da attuarsi prima, o in coincidenza con l’apertura dei bagni".

La Vaccaro ha apprezzato la risposta dell’assessora Cepparello però "porteremo lo stesso la mozione in consiglio per metterla ai voti". Sempre Vaccaro e Di Liberti con un’altra mozione hanno chiesto "l’istituzione della sosta di cortesia di mezz’ora gratuita sugli stalli blu in via Grande e nella zona mercatale".

L’assessora Cepparello ha risposto: "Non vogliamo incentivare l’uso dell’auto per venire a fare spese in centro, tuttavia la proposta di Vaccaro e Di Liberti è valutabile su certi aspetti. Puntiamo sul miglioramento del trasporto pubblico e sull’elevata rotazione della sosta a pagamento e sul frazionamento della tariffa. Ma guai far arrivare auto in massa in centro. Per cui sosta di cortesia, si può ipotizzare, solo in certe occasioni come per le festività natalizie ma nei giorni infrasettimanali, mai nei week end. Più una app comunale per frazionare la sosta con pagamento di 20 centesimi per venti minuti".

Ancora Costanza Vaccaro: "Posso condividere l’esigenza di favorire la mobilità sostenibile, ma occorre contemperare esigenze e interessi diversi".

Stella Sorgente (M5Stelle) ha sostenuto: "Il centro città si rivitalizzerà non solo con la sosta a pagamento gestita direttamente dal Comune e con gli sconti sulle tariffe orarie, ma rilanciandolo anche con incentivi a favore dei consumatori perché il centro dopo le 19 si spopola, è sotto gli occhi di tutti".

Ha sollevato dubbi poi sull’imminente scadenza delle convenzioni con Tirrenica Mobilità per la gestione degli stalli blu che torneranno in mano al Comune. "Mancano due settimane ed è stata individuata come gestore pro-tempore Esteem (società partecipata del Comune, ndr) – ha osservato la Sorgente – che non sa nemmeno se dovrà farsi carico del personale di Tirrenica Mobilità". Sull’accesso al mare ha detto: "Non sarà la sosta gratuita a permettere a chi è più povero di pagarsi l’ingresso, o sdraio e ombrellone in un bagno".

Monica Dolciotti