Aumentano i parcheggi al mare. A Baratti da 2 a 2,40 euro all’ora

Piombino, 25 marzo 2025 – Parcheggi costieri a pagamento dal 5 aprile al 5 ottobre dalle ore 8 alle ore 20. Si avvicina la stagione turistica e i parcheggi di Costa Est e Baratti tornano a pagamento. Quest’annoci sarà anche un aumento delle tariffe: andare al mare costerà più caro se si usa l’auto.

Nei mesi scorsi era stato il Comune ad annunciare gli aumenti. Ricordiamoli. Per i parcheggi costieri: per l’area della Costa Est l’aumento è del 15%: fermarsi un’ora ora costa 1.45 e tutto il giorno 12 euro. Per Baratti l’aumento è del 20% che vuol dire 2.40 l’ora rispetto ai 2 euro dello scorso anno e la tariff giornaliera passa da 18 euro ai 20 euro. Per il parcheggio delle Caldanelle del 25% solo per camper e autocaravan, confermata la gratuità per le auto.

Sono aumentati anche degli abbonamenti riservati ai turisti che passano da 18 a 25 euro per tre giorni, da 30 a 50 euro per sette giorni, da 60 a 75 euro per quindici giorni e da 75 a 100 euro per l’intera mensilità.

Aumento anche per la Parking pass dedicata ai residenti nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta. Una card prepagata valida per una autovettura per tutto il 2025 ed in tutte le aree in cui è svolto il servizio che passa da 40 a 50 euro per l’intera stagione. Per estenderla a due auto di proprietà il costo passa da 50 dello scorso anno a 60 euro. In tal caso le due autovetture possono usufruire contemporaneamente del servizio.

In assenza di Parking pass il pagamento della sosta nei parcheggi si effettua tramite parcometro automatico. I parcometri sono dislocati sempre all’ingresso dei singoli parcheggi e anche all’interno dei parcheggi stessi. Sono attivi parcometri, validi sia per le auto che per i camper (laddove è prevista la sosta camper), che consentono il pagamento anche con carta di credito e bancomat e tramite app da smartphone.

Per ora a fronte degli aumenti delle tariffe, non sono stati annunciati interventi di riqualificazione dei parcheggi che restano i soliti di sempre.

Un incremento del costo dei parcheggi che l’assessore al bilancio Riccardo Petraroja spiegò come “lievi aumenti sui parcheggi costieri, anche al fine di scoraggiare la pressione veicolare sulla costa”.