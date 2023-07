“Parcheggio alla Bellana? Tutti ignari del progetto del Comune”

Livorno, 12 luglio 2023 – “Ho saputo dell’ipotesi di parcheggio a quattro piani in Largo Bellavista leggendo ’La Nazione’ e ’Il Telegrafo Livorno’".

Lo testimonia Daniele Marinari, gestore del distributore Edra Oil in largo Bellavista.

"Anche la proprietà del piazzale, del distributore e degli edifici retrostanti in largo Bellavista era a conoscenza di questa previsione di parcheggio che, da quello che abbiamo letto, dovrebbe essere a servizio del futuri porticciolo della Bellana da seicento posti barca".

Sul futuro del distributore: "Ne avevo un altro vicino Porta Fiorentina che ho lasciato circa dieci anni fa per trasferirmi qui dove la Edra Oil ha siglato un contratto decennale di affitto con la proprietà. Se dovesse trovare attuazione tale progetto, non ho idea di cosa potrebbe accadere".

Del tutto ignaro delle previsioni di costruzione di un parcheggio a quattro piani al posto delle costruzioni di largo Bellavista, è anche Davide Pulina, titolare del negozio di bici Star Bike.

"Sono in affitto qui dal 2014. – ci racconta – Questo immobile, ex sede di una concessionaria di auto, è sotto vincolo della Soprintendenza. Per mettere fuori la tenda da sole, dovetti aspettare un anno. Quando ho saputo della possibilità che qui sorga il parcheggio del futuro porticciolo della Bellana, ho chiamato la proprietà che ne era all’oscuro".

Commenta: "Perché fare qui un parcheggio di 4 piani per 600 auto? Intorno ce ne sono altri: quello del centro commerciale Porta a Mare, più un altro a quattro piani nelle aree del Cantiere Azimut Benetti. Spero di non essere costretto a trovare un altro fondo per la mia attività".

Dunque è stata prevista la costruzione di un nuovo porticciolo (da 600 posti barca) tra il moletto Nazario Sauro e il Cantiere Azimut Benetti. Sarà la società Azimut Benetti a realizzarlo. Diventerà la valvola di sfogo per le barche che lasceranno, per motivi di sicurezza e navigabilità, i Fossi del Pentagono del Buontalenti. Il nuovo porticciolo dovrà disporre di un parcheggio per le auto dei proprietari delle barche.

Il Comune ha pensato a un maxi parcheggio da 600 posti alto quattro piani, in largo Bellavista, con ingresso in via della Bassata a poche centinaia di metri dal Liceo Enriques.

"Gli uffici hanno ipotizzato una sostituzione edilizia degli edifici esistenti in Largo Bellavista – ci ha spiega l’assessore all’urbanistica Silvia Viviani – dove far sorgere il parcheggio. Ma si tratta di una previsione nel Piano Operativo Comunale, che sarà adottato a breve". Il consiglio comunale, con all’ordine del giorno proprio la discussione Poc, è stato convocato per domani. La proprietà degli edifici di Largo Bellavista: "Non ci pronunciamo e aspettiamo l’evolversi della situazione. Eravamo all’oscuro di tutto".

Monica Dolciotti