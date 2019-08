Livorno, 11 agosto 2019 - La situazione del parcheggio Folgore, accanto alla caserma Vannucci nel quartiere La Rosa, è drammatica: si trova in completo abbandono, senza più tracce di asfalto, pieno di pericolosi avvallamenti e privo di illuminazione pubblica.

Ad accendere i riflettori su questa area , raccolte segnalazioni da cittadini e personale della caserma, è Andrea Romiti, capogruppo di Fratelli d’Italia in C onsiglio comunale. «Non si capisce perché si lascia un’area adibita a parcheggio come questa in un tale stato di degrado – si chiede Romiti –. un’area che può essere utilizzata dai residenti, ma anche che si trova accanto a una caserma che ospita circa 2.200 operatori delle Forze Armate, tra cui i reparti di elitès dell’Esercito. Il parcheggio , lasciato in queste condizioni, oltre a creare situazioni di pericolo, sembra simboleggiare una mancanza di rispetto nei confronti di tutti» .

Chiara Zannoni, che abita in una delle palazzine vicine , testimonia: «La sera il parcheggio resta al buio – le sue parole – e noi abbiamo anche subìto diversi furti. In più le condizioni di dissesto in cui si trova , ne rendono difficile l’utilizzo di giorno perché rischiamo di danneggiare le nostre auto » . Così Andrea Romiti ha presentato una mozione che sarà discussa a settembre in C onsiglio. Chiede insomma che «il parcheggio venga asfaltato, che sia no predispost i l’illuminazione pubblica e gli stalli non solo pubblici, per consentire la sosta ordinata di tutti i mezzi » . Chiede i noltre che «parte dei posti siano riservati al personale dell’ E sercito » .