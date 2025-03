Parchi di via Firenze e via Puini, taglio del nastro dopo i lavori

Livorno, 5 marzo 2025 – Due parchi di Livorno hanno cambiato volto, in via Firenze e in via Puini grazie a un piano di intervento per la loro riqualificazione. L’inaugurazione è prevista per oggi: la prima alle 15.15 ad Antignano (via Puini all’altezza del centro commerciale Marilia) e la seconda alle 16.30 in via Firenze, con accesso da via Turati (adiacente all’impianto sportivo di Livorno Academy).

In via Firenze è stata riconvertita l’ex area adibita a parcheggio in parco pubblico, con la possibilità di unificare i quartieri residenziali di Corea e Shangai creando un nuovo spazio di aggregazione. L’area è dedicata al tema del ’mare’ e si compone di un vialetto a forma di onda che attraversa il parco lungo il quale hanno trovato posto due spazi di aggregazione con panchine e tavoli da picnic, uno a forma di stella marina e uno più piccolo a forma di chiocciola. Più due aree adibite a gioco e fitness. Un’ opera di rigenerazione urbana, con sistema di irrigazione articolato in tre moduli: l’irrigazione a goccia per le alberature e le siepi, l’irrigazione di soccorso tramite idranti azionati manualmente. E l’impianto con sistema di recupero delle acque piovane mediante un serbatoio interrato. Il progetto puntava alla realizzazione di un parco che favorisse l’abbattimento delle emissioni e il ripopolamento di alcune specie di uccelli. È stata quindi prevista una vegetazione ad hoc con essenze erbacee ed arboree specifiche, che offrono forte attrazione per gli uccelli che si nutrono di frutta e di insetti. . In totale sono stati piantati 653 arbusti dedicati a questa sperimentazione, 48 alberi (tra cipressi, querce, tigli, aceri, pruni e more), 170 metri di siepe di tipo Oleandro mix. Il lavoro è stato realizzato dal Consorzio Innova Soc. Coop. - C.F. E P.I. e la ditta esecutrice è Edinfra Srl. L’altra inaugurazione riguarda il parco in via Puini, che rientra nel secondo lotto di ammodernamento del parco Lenci e Puini di Antignano, che comporta l’ampliamento del parco con nuovi giochi e arredi inclusivi.

Quest’ultimo lotto include la realizzazione nell’area del parco antistante il centro commerciale Marilia, di un campo da basket con pavimentazione in cemento delle dimensioni del ’tre contro tre’, con due canestri e la segnaletica di campo per il gioco del Baskin. É stata inoltre realizzata una rete para palloni come schermatura lato strad.

Sono stati posizionati poi due campi da ping pong, uno scivolo collinare in acciaio inox, un periscopio e un gioco di equilibrio, oltre ad arredi in cemento per l’area relax dedicata al gioco degli scacchi, due tavoli inclusivi che permettono l’accostamento per le persone in carrozzina. Inoltre sul lato del Parco Lenci, è stato riqualificato e ampliato il percorso pedonale che collega il viale di Antignano con via Puini. È prevista la messa a dimora di 140 alberi nel Parco Lenci e nel Parco Puini.