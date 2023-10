Parco eolico offshore nel mare di Livorno: presentato il progetto al ministero dell’Ambiente

Livorno, 19 ottobre 2023 – La società Atis Floating Wind, joint venture tra Eni Plenitude e Simply blue group, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima di 40 anni per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico offshore galleggiante da localizzare al largo della costa della Toscana, di fronte alla provincia di Livorno, con una potenza complessiva di 864 Mw. Il progetto per la realizzazione del parco eolico è stato presentato al ministero dell'Ambiente.

Il progetto dal nome 'Atis', si spiega nei documenti, sarà costituito da un parco eolico di 48 turbine da 18 Mw ciascuna, per una capacità complessiva di 864 Mw, localizzato nel Mar Tirreno ad una distanza minima dall'Isola di Gorgona pari a 17 km e oltre 50 km dalla costa. L'area dove è localizzato il parco eolico ha una profondità del fondale compresa indicativamente tra 300 e 600 metri di profondità.

Nell'area offshore individuata, oltre alle turbine, saranno posizionate anche due sottostazioni elettriche galleggianti. L'energia prodotta sarà trasportata con cavi sottomarini per i quali è previsto l'approdo a Rosignano.

Per la connessione al punto di consegna Terna prevede la realizzazione di un cavidotto terrestre interrato (di circa 5 km) il cui passaggio è preliminarmente previsto su strade esistenti e di una sottostazione utente in prossimità del punto di consegna. Nella documentazione presentata al ministero dell'Ambiente la connessione dell'impianto è ipotizzata presso la stazione elettrica Roselectra di Rosignano Solvay.

Tuttavia, spiega il documento, «la connessione dell'impianto sarà comunque rivista in relazione del punto di consegna che verrà indicato in soluzione tecnica minima generale per la connessione da Terna». L'azienda stima circa quattro anni di tempo per la costruzione del parco eolico offshore che avrà una vita utile di 25-30 anni.