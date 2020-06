"Lo pensavo quando ero sindaco di Suvereto e lo confermo ora da vicesindaco di Piombino: bisogna cercare di ragionare in termini di territorio, non solo di Comune. Per questo, in accordo con il sindaco Ferrari e tutta la giunta abbiamo deciso di estendere le facilitazioni della parking pass anche alle strutture...

"Lo pensavo quando ero sindaco di Suvereto e lo confermo ora da vicesindaco di Piombino: bisogna cercare di ragionare in termini di territorio, non solo di Comune. Per questo, in accordo con il sindaco Ferrari e tutta la giunta abbiamo deciso di estendere le facilitazioni della parking pass anche alle strutture ricettive dell’entroterra. I vantaggi sono per tutti: le strutture hanno anche il pacchetto mare con il parcheggio a costi più bassi e Piombino ha un afflusso maggiore di turisti sulla costa". I parcheggi sulla Costa Est e a Baratti sono già aperti, ma saranno a pagamento dal 13 giugno quando sarà terminata la manutenzione. I residenti nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta e Monterondo Marittimo, possono acquistare una card prepagata valida per tutto il 2020 per la sosta nei parcheggi presenti nel Golfo di Baratti e nel Parco della Sterpaia Sarà possibile acquistare l’abbonamento per i residenti, proprietari di autovetture, (Parking Pass 2020), al costo di 34 euro Il richiedente potrà estendere la validità dell parking pass a due autovetture intestate a persone appartenenti allo stesso nucleo familiare al costo di 43 euro. La Parking Pass sarà validasu tutti i parcheggi costieri della Val di Cornia eccetto il Parco di Rimigliano che è tornato nella gestione diretta del Comune di san Vincenzo. Per le strutture ricettive val di Cornia, proprietari seconde case a Piombino o affitti turistici a Piombino sono previsti appunto parking pass speciali con tariffe ridotte: settimanale: 30 euro ;quindicinale: 50 euro; mensile: 75 euro. m.p. © Riproduzione riservata