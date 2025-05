Domenica tutti al Montano: tanti volti noti per sostenere il Rugby Livorno nei playoff

Livorno, 2 maggio 2025 - Vista la stagione da sogno che l'U.S Livorno Calcio ci ha regalato sarebbe facile concentrarsi solo su questi storici risultati. Tuttavia in città c'è un'altra squadra che sta vivendo una stagione irripetibile, la sua casacca non è amaranto, bensì bianco verde, ma nelle vene dei suoi giocatori scorre indubbiamente sangue labronico, come testimonia il canto che si leva dal campo Montano dopo ogni partita "Gente di mare, che se va dove gli pare, dove non sa".

E’ l’Unicusano Livorno Rugby, che dopo aver dominato il campionato, si prepara ora ad affrontare nella giornata di sabato la prima gara dei playoff che permetterebbero ai biancoverdi di sognare la serie A1.

Per affrontare al meglio la sfida contro il Verona ci sarà bisogno di tutto l'aiuto possibile, non importa se non hai idea di cosa sia una mischia o una touche, domani alle 15.30 tutti al Montano perchè "Questo è il momento, questa è Livorno".

Così recita lo spot diffuso in settimana dall'Unicusano Livorno Rugby attraverso i propri canali social, un video a cui, proprio per sottolineare l'importanza del momento, hanno preso parte alcuni dei personaggi più iconici della nostra città, come Toto Barbato, Enrico Nigiotti e il cuoco Simone “Il bocca” De Vanni, ma non solo nello spot fa la sua comparsa anche il primo cittadino che alla domanda "Te ci vai?" risponde prontamente "De a provà, sono tutti li".

Non è una novità che il sindaco Salvetti sia un grande appassionato di sport, lo abbiamo visto molte volte al Picchi a tifare per gli amaranto, ma in pochi forse sanno che la sua carriera di giornalista ha visto la luce proprio sul prato del Montano.

"Erano gli anni 90' - ha raccontato a La Nazione Salvetti - quando iniziai la mia carriera di giornalista e fra i primi incarichi che mi furono affidati ci fu proprio quello di seguire il cammino del Livorno Rugby. Erano anni di grande fermento per il rugby livornese con il Corime in A1, sono molto felice che oggi questo movimento sia tornato a brillare, data anche la grande tradizione che la nostra città ha in questo sport".

Salvetti conferma poi la sua partecipazione alla partita di sabato: "Si, assolutamente non mancherò, sono contento di tornare a vivere queste emozioni anche se questa volta in una veste diversa".