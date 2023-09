Partorisce in casa, determinante l’aiuto del team Svs

Livorno, 25 settembre 2023 – Una mamma di 31 anni, senegalese, al nono mese di gravidanza ormai prossima al parto, ieri mattina all’alba ha chiesto aiuto al 112 perché all’improvviso ha manifestato i primi segnali del travaglio.

Mentre la donna aspettava nell’abitazione di via Sproni l’arrivo dell’ambulanza, partita dalla sede della Svs di via San Giovanni con il medico a bordo, la situazione ha subìto una accelerazione tale che all’arrivo della squadra di soccorso il parto era ormai imminente. Il bambino era impaziente di nascere. In casa c’erano anche il marito della donna e la prima figlia.

Vista la situazione, il medico Gianluca Cappetta ha deciso di far nascere il bambino a casa perché non c’era il tempo per raggiungere l’ospedale.

Così, coadiuvato dagli operatori dell’ambulanza, il dottor Cappetta ha tranquillizzato la donna e l’ha assistita aiutandola a partorire il piccolo. Messa la mamma in condizione di affrontare il trasporto in ambulanza, lei e il piccino sono stati portati in ospedale dove nel frattempo era stata allertata l’equipe medico-ostetrica che li ha presi in carico. Il neonato e la mamma dopo il parto domestico sono in ospedale e stanno bene.

Il team della Svs che ha aiutato la mamma a partorire in casa era composta oltre che dal medico Gianluca Cappetta, anche dai volontari Michael, Lisa, Dario e Giulia.

"Quando abbiamo ricevuto la segnalazione dalla centrale del 112 avevamo pochi dettagli – spiega Davide Mazzantini – All’arrivo in via Sproni abbiamo trovato la donna appoggiata con la schiena al letto e con il bambino in procinto di nascere. Non era facile comunicare, lei e il marito conoscono poco l’italiano. Il medico ha preferito tagliare il cordone ombelicale in ospedale".

M. D.