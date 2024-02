Tutta l’Elba piange Pasquale Berti: cordoglio per la morte dell’ex sindaco

Elba (Livorno), 19 febbraio 2024 – “Una notizia proveniente dalla Svizzera si è abbattuta come una doccia gelata all’Elba. Nnella mattinata, a Gstaad, dove si trovava con la moglie a trascorrere un periodo di vacanza, era morto Pasquale Berti, stroncato da un infarto fulminante. Aveva 82 anni". E’ la sindaca di Marciana Marina Gabriella Allori esprimere il cordoglio dell’amministrazione comunale al dolore della famiglia, "stringendo in un abbraccio la moglie Anna Laura, i figli Alberto e Benedetto, la nuora, i nipotini". Molto conosciuto in tutta l’Elba e con tanti amici anche tra i villeggianti abituali di Marciana Marina, Pasquale era una personalità di spicco nel paese: era stato prima vicesindaco nell’Amministrazione Bonanno e poi sindaco dal 1981 al 1992, facendosi apprezzare molto per aver trasformato Marciana Marina nel salotto dell’Elba, elevandone il livello delle manifestazioni estive e incrementandone il flusso turistico anche sotto l’aspetto della qualità. Era un uomo intelligente e di battuta pronta, disponibile e sempre pronto ad aiutare chi gli si rivolgeva per chiedere aiuto. Aveva militato nella Dc dalla fine degi anni Cinquanta e lavorato come bancario al Monte dei Paschi.

Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana ricorda commosso Pasquale Berti" la cui improvvisa scomparsa è come un fulmine che si è abbattuto sull’Isola d’Elba di cui per tanti decenni è stato uno dei cittadini più autorevoli e attivi. Pasquale , ha aggiunto Antonio Patuelli, era cresciuto professionalmente nella cultura bancaria, sempre impegnato per lo sviluppo e la crescita civile e morale dell’Elba, sempre coerente nei suoi valori insieme legati ai principi del cattolicesimo e delle libertà civili, economiche e sociali dell’Europa e dell’Occidente. Pasquale ha amato l’Isola d’Elba, a cui ha dedicato tutte le sue energie, innanzitutto in virtù della consapevolezza della lunga e complessa storia dell’isola". "La sua presenza morale non lascia l’Elba, ma ci accompagnerà sempre" conclude Patuelli, amico di sempre di Pasquale Berti.

Tantissime le manifestazioni di cordoglio da parte di esponenti politici e del mondo culturale e associativo elbano come Roberto Marini, presidente del comitato promotore del premio Raffaello Brignetti. Cordoglio anche da patrte di Umbertto Mazzantini di Legambiente: "è stato un grande sindaco, forse il sindaco per antonomasia di Marciana Marina".