Passa la “Tirreno-Adriatico”: ecco le strade chiuse a Livorno

Van der Poel fra i protagonisti della "Tirreno-Adriatico"

Domani, martedì 7 marzo, in occasione del passaggio della gara ciclistica “Tirreno-Adriatico”, saranno chiuse al transito veicolare, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 circa, le seguenti strade: via Firenze in direzione nord, dalla rotatoria con via Pian di Rota; via delle Sorgenti in direzione Collesalvetti, dalla rotatoria del quartiere La Cigna (transito consentito previa autorizzazione degli agenti ai residenti di località Cisternino; via Pian di Rota in direzione Collesalvetti; uscite Variante Aurelia per Collesalvetti e Livorno industriale.