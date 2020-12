Quattro passerelle pedonali, approvato il progetto definitivo. Riguarda le zone di viale Serristori, via della Principessa e del parco Baden Powell. La giunta ha dato il via al piano che prevede la realizzazione delle passerelle pedonali per l’attraversamento del fosso delle Prigioni, sul lato...

Quattro passerelle pedonali, approvato il progetto definitivo. Riguarda le zone di viale Serristori, via della Principessa e del parco Baden Powell. La giunta ha dato il via al piano che prevede la realizzazione delle passerelle pedonali per l’attraversamento del fosso delle Prigioni, sul lato ovest di via della Principessa, del fosso delle Rozze, su entrambi i lati di viale Serristori, e del fosso del Renaione, all’altezza del parco Baden Powell. Quattro strutture, per un progetto complessivo di circa 120mila euro, che saranno realizzate in acciaio, ad effetto ‘Corten’, con piano di calpestio e corrimano in legno. La passerella pedonale sul lato ovest di via della Principessa sarà di una lunghezza di circa 13 metri, mentre le altre tre strutture poco meno. Quella di dimensioni più piccole è relativa al parco Baden Powell.

"Il progetto – ha spiegato l’assessore Marco Bonicoli – era previsto per il 2020, ma l’iter è stato rallentato dalle conseguenze causate dall’emergenza sanitaria in corso e dalle varie fasi propedeutiche che si sono rese necessarie". Le passerelle andranno ad attraversare il fosso del Renaione che scorre all’interno del parco Baden Powell. Viale Serristori, invece passa sopra al fosso delle Rozze. Infine via della Principessa, dove il marciapiede è interrotto, non è presente una fascia di passaggio protetto sulla via carrabile, ed i pedoni devono camminare per strada per poter superare il fosso delle Prigioni e proseguire la loro direzione verso e da il parco di Rimigliano.