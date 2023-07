“Passion street”, la strada inclusiva con Simone e Deborah

Livorno, 29 luglio 2023 – Simone Romano e Deborah Piana, lui titolare di Madame Black Tatoo, lei di un negozio di abbigliamento in via Garibaldi, sono l’anima di una iniziativa di valorizzazione della strada in occasione di ’Effetto Garibaldi’, la manifestazione voluta dal Comune in collaborazione con Fondazione Lem.

"’Garibaldi Passion Street’ è l’iniziativa che abbiamo ideato per dare visibilità alla passione che anima le attività che da anni ci sono in questa strada. – ci ha spiegato Simone Romano – Qui ci sono artigiani con prodotti unici e negozianti che ci mettono tutto il loro impegno per soddisfare i clienti ed essere accoglienti con tutti".

Deborah Piana ha sottolineato: "Per troppo tempo via Garibaldi è stata identificata come luogo negativo. Invece io e Simone abbiamo deciso di farne una strada ’inclusiva’ con tutti coloro che come noi ci lavorano, di qualunque provenienza siano. Ci siamo noi, cinesi, egiziani. Andiamo tutti d’accordo. Anche loro hanno aderito con entusiamo".

Per ’Effetto Garibaldi’ "apertura prolugata dei negozi dalle 19 alla mezzanotte. – ha precisato Simone Romano – Deborah organizzerà ’un salotto fashion’ dove bere il tè. Noi faremo piccoli tatuaggi senza appuntamento a prezzi modici. Le macellerie prepareranno tartare arcobaleno accompagnate da vino. Un vinaio offrirà prodotti locali e i bar proporranno prodotti ’passion’. Davanti ad ogni attività ciotole con acqua per i cani". Alla libreria di Daniela Barli Carboncini in via Garibaldi 8 per i babini spettacolo ’Il Grillo al teatro di Gianni Rodari’, a cura della associazione La 12esima sedia e del Comitato Pontino San Marco.

