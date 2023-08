Patente revocata da tre anni, ma lui guida spacciandosi per un altro

Livorno, 10 agosto 2023 – Una pattuglia dei carabinieri di Suvereto ha fermato un’auto a un posto di controllo. L’uomo alla guida ha riferito di aver dimenticato a casa la patente e, pertanto, è stato invitato a dichiarare le proprie generalità, avendo violato la norma del codice della strada che obbliga il conducente ad averla al seguito.

Alcuni sospetti hanno indotto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti sia sul veicolo che sul conducente. Infatti dalle indagini è emerso che l’auto, intestata a una donna, negli ultimi controlli stradali risultava sempre condotta da un uomo con generalità differenti da quelle del conducente fermato, sebbene sostanzialmente della stessa età anagrafica.

Da ulteriori approfondimenti i militari hanno constatato inoltre che le generalità fornite dall’uomo non corrispondevano a persona titolare di patente, mentre quelle dell’uomo controllato in precedenza alla guida della stessa auto sì.

Non solo, è emerso che al malcapitato la patente era stata revocata dalla Prefettura di Frosinone ben tre anni prima e pertanto non avrebbe potuto guidare. Definitiva conferma in ordine alla falsità delle dichiarazioni è emersa dalla foto della patente revocata, che è risultata proprio corrispondente ai connotati del fermato. L’uomo, oltre è essere stato sanzionato con una multa per guida senza patente, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Livorno per il reato di falsa attestazione di identità a pubblico ufficiale.