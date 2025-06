Patrimonio culturale a Livorno, oltre 200mila euro per gli interventi di restauro e riqualificazione

Livorno, 13 giugno 2025 – Si sono conclusi nei giorni scorsi tre interventi di restauro e riqualificazione di edifici in capo al patrimonio comunale. Si tratta dell’ex alloggio del custode di Villa Corridi, in via di Collinaia, dell’immobile di via Menasci angolo via Don Bosco ex sede della Circoscrizione 4, e della copertura di Villa Maria, oggetto di manutenzione straordinaria. “Va avanti il lavoro costante di riqualificazione programmato nell’autunno scorso e di questo ringrazio gli uffici comunali – commenta l’assessore ai lavori Pubblici Federico Mirabelli – Dopo questi interventi molto significativi sul patrimonio comunale, a breve ne partiranno altri, altrettanto rilevanti fra i quali segnalo quelli sull’edilizia scolastica, come l’intervento di straordinaria manutenzione dell’edificio di via Caduti del Lavoro 26, che ospita gli spazi didattici del centro infanzia “Il Piccolo Principe” e la riqualificazione dell’edificio che ospita la scuola secondaria di 1° grado “Giosuè Borsi”, in via dei Cavalieri”. Ecco il dettaglio dei lavori eseguiti: Ex alloggio del custode di Villa Corridi, in via di Collinaia 21 L'immobile è posto al lato destro dell'ingresso della Villa Corridi, simmetrico ad un altro fabbricato di simili dimensioni che ospita la scuola dell'infanzia “La Pina verde”; un tempo era l'alloggio del custode, attualmente è in concessione all'associazione “Il Sestante”. L’intervento ha consentito di sanare varie criticità che interessavano la copertura, le facciate ed il giardino esterno. Per quanto riguarda gli interni dell'edificio è stato realizzato un bagno accessibile, elemento indispensabile considerata la destinazione d'uso dell'immobile. Importo dei lavori 93.800 euro, iniziati e conclusi nel primo semestre 2025. Immobile di Via Menasci angolo Via Don Bosco L'intervento ha consentito il restauro delle facciate principali dell’edificio con interventi mirati al consolidamento e alla stabilizzazione degli elementi in pietra, quali cornici di finestre, marcapiani, archi e aggetti di gronda, risarcimento degli intonaci di facciata oltre ad una revisione completa di tutto il manto di copertura, compresa l’installazione di nuovi canali di raccolta delle acque meteoriche. Importo dei lavori 160.000 euro, iniziati e conclusi nel primo semestre 2025. St raordinaria manutenzione della copertura di Villa Maria L’intervento di natura straordinaria ha consentito la sostituzione degli elementi lignei primari e secondari di una falda di copertura che si era ammalorata nel corso del tempo. Alla sostituzione di travi e travicelli danneggiati ha fatto seguito il riposizionamento del manto di copertura precedentemente rimosso e l'integrazione di tutti gli elementi mancanti della copertura. Importo dei lavori 31.000 euro, anch’essi iniziati e conclusi nel primo semestre 2025.