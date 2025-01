Livorno, lutto per la scomparsa di Patrizia Poggianti: “Era un riferimento della farmacia dell’ospedale”

Livorno, 2 gennaio 2024 – Cordoglio nella sanità livornese per la morte di Patrizia Poggianti, 64 anni, per molti anni in servizio come operatrice tecnica nella farmacia dell’ospedale a Livorno. Era malata da tempo. L’azienda Usl Toscana Nord Ovest esprime il proprio cordoglio.

I colleghi hanno voluto ricordarla con queste parole. "Ha lottato fino alla fine, con la forza, l'amore per la vita e la generosità che l'hanno sempre caratterizzata. Collega seria ed attenta, ‘andrebbe clonata’ si diceva spesso in farmacia, perché si era resa indispensabile ed insostituibile. Invece ci ha lasciati Patrizia Poggianti, dopo 25 anni di lavoro a supporto della farmacia di Livorno. Tutti i colleghi la piangono, vicini alla sua bella famiglia, e nel dolore ancora vivo per la perdita di Angela, Sabrina e Roberta".

L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, tutto il personale dell’ospedale e in particolare i colleghi della Farmacia si stringono commossi alla famiglia. La funzione di saluto si terrà oggi, giovedì 2 gennaio, alle 16 nella saletta del commiato al cimitero dei Lupi di Livorno.