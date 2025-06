Patto sulla sicurezza, prefetto e sindaco alleati contro l’illegalità

Livorno, 24 giugno 2025 – Il Prefetto Giancarlo Dionisi e il Sindaco Luca Salvetti, hanno firmato ieri al Palazzo del Governo il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana. L’Ufficio Territoriale del Governo e il Comune di Livorno si impegnano ad adottare strategie congiunte per migliorare la sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità, favorendo l’impiego coordinato delle Forze di Polizia dello Stato e della Polizia Locale. Il Prefetto ha dichiarato: “Adesso tocca a noi dare le gambe a questo progetto per fare in modo che il patto che abbiamo firmato non resti un mero pezzo di carta”.

Con questo Patto il “Comune di Livorno intende rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio – si legge – inclusi i fenomeni di microcriminalità e quegli eventi suscettibili di incidere sulla pacifica e ordinata vivibilità del territorio e sulla corretta fruibilità degli spazi pubblici”. Con il Patto il Comune prende atto del fatto che “la sicurezza è un diritto primario del cittadino ed è pertanto necessario attivare tutte le azioni possibili utili a garantire la tutela della tranquillità e della civile convivenza e per contrastare il degrado in tutte le sue forme”.

Nel Patto si individuano “nel contesto del territorio urbano del Comune di Livorno, problematiche legate alla microcriminalità, al degrado e all’abusivismo commerciale in particolare nel Pentagono del Buontalenti, via Grande, piazza Benamozegh, viale Avvalorati, piazza della Repubblica, piazza Garibaldi, via Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cavour, piazza della Vittoria, piazza Attias dove si registrano problematiche di degrado e sicurezza urbana”. Non solo: si puntano i riflettori su piazza Cavallotti, via del Giglio, via Santa Giulia, Mercatino del Venerdì dove sono all’ordine del giorno “vendita di merce contraffatta legata alla presenza di extracomunitari dediti a tale attività”. Nel Patto si fa riferimento anche ai “quartieri Leccia e Scopaia con presenza di giovani dediti alle sostanze stupefacenti e fenomeni di disturbo della quiete pubblica e atti vandalici”. E ai quartieri nord “Corea e Shangay, piazza Saragat, parco Baden Powell e Guglia, Fiorentina, San Marco, dove si concentrano fenomeni di occupazioni abusive di alloggi, microcriminalità, spaccio e degrado urbano”. Non poteva mancare il capitolo della malamovida “in Venezia, nei viali a mare, Ardenza, Antignano, piazza Bartolommei, viale Italia e Terrazza Mascagni, via Ricasoli, via Cairoli, piazza Attias, via Cambini, via Marradi”. Con il Patto si punta a potenziare “la videosorveglianza” e alla “istituzione presso la Prefettura “di una Cabina di regia, composta da rappresentanti di Forze di Polizia e Polizia Locale per monitorare l’attuazione del Patto”.