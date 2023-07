Paura all’alba a Livorno: va a fuoco un garage

Livorno, 2 luglio 2023 – Attimi di paura all'alba di oggi, domenica 2 luglio, a Livorno. In via Alfredo Catalani, a poche centinaia di metri dall'ospedale, è divampato un incendio in un garage privato.

Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Il rogo, che è divampato quando erano circa le 5.30 di questa mattina. Il garage è stato distrutto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti, insieme ai vigili del fuoco di Livorno, una volante della Polizia di Stato e volontari della Svs di pubblica assistenza.

Fortunatamente non risultano persone coinvolte o ferite a causa dell’incendio. Il rogo ha causato danni sia al garage che ai veicoli che erano parcheggiati all’interno della struttura. Sono tuttora in corso, da parte delle forze dell’ordine, le procedure di accertamento delle cause all’origine dell’incendio.