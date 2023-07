Paura nella notte, auto e scooter a fuoco vicino al distributore di benzina

Livorno, 16 luglio 2023 – Paura nel cuore della notte nel quartiere Venezia. In un sabato sera molto affollato come quello appena passato, è esploso un incendio in via della Cinta Esterna proprio vicino alle case e a un distributore di benzina. Il rogo, divampato intorno alle 4, ha coinvolto un’auto e uno scooter, fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto i carabinieri che hanno chiuso la strada e tentato di allontanare i curiosi che si sono fin troppo avvicinati, esponendosi al pericolo, per scattare foto e video. Due squadre dei vigili del fuoco vigili del fuoco hanno domato le fiamme ed evitato che altri veicoli venissero danneggiati spostandoli. Indagini aperte per capire le cause dell’incendio, nessuna pista esclusa.