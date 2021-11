Si vota nei circoli per il nuovo segretario comunale Pd di Piombino. E dopo anni di stallo con una segreteria dimissionaria, ci sarà una nuova guida. Tra i candidati Andrea Baldassarri (foto) che punta a un deciso cambiamento. Che c’è da cambiare? "Il partito sembra aver perso il contatto con le articolazioni della...

Si vota nei circoli per il nuovo segretario comunale Pd di Piombino. E dopo anni di stallo con una segreteria dimissionaria, ci sarà una nuova guida. Tra i candidati Andrea Baldassarri (foto) che punta a un deciso cambiamento.

Che c’è da cambiare?

"Il partito sembra aver perso il contatto con le articolazioni della società, dai sindacati, alle associazioni, ai comitati. Manca quasi totalmente un rapporto con le altre forze di opposizione, fuori e dentro il Consiglio Comunale. Allo stesso modo la presenza sui social network è meramente occasionale e legata quasi esclusivamente ad iniziative del gruppo consiliare". Come ripartire?

"La mia impressione è che, in assenza di una seria (di una qualche) analisi dei motivi di breve e di lungo periodo che hanno portato alla sconfitta del 2019 e in assenza di una strategia di ripartenza, il Pd di Piombino, al quale da due anni manca una segreteria comunale, si sia chiuso in una opposizione ideologica, priva della necessaria elasticità tattica e, soprattutto, incapace di riprendere in mano il gioco con proposte politiche efficaci e tempestive".

La sua proposta?

"La rifondazione del partito deve partire da un presupposto che, a mio parere, si è perso, ossia la coscienza che i voti che chiediamo agli elettori non sono un fine, ma un mezzo, che ci serve a perseguire obiettivi di progresso e di giustizia. E allora: ci vogliamo finalmente chiedere se le nostre proposte sulla discarica fossero coerenti con la volontà di una città che, sull’ambiente, sente di avere già accettato troppi sacrifici? Vogliamo davvero difendere la nostra sanità pubblica ed i nostri servizi?".

Maila Papi