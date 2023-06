Pedane per l’accesso ai negozi, a Livorno i disabili potranno fare shopping

Livorno, 26 giugno 2023 – Finalmente i negozi nelle vie dello shopping a Livorno saranno accessibili a tutti i clienti, inclusi i disabili in carrozzina. Proprio in questi giorni è stato fatto un sopralluogo in alcuni esercizi commerciali della centralissima via Ricasoli e in zona mercatale, dove è stata testa una delle rampe (ne saranno acquistate altre) montabili e smontabili. Hanno partecipato al sopralluogo il garante dei diritti dei disabili del Comune Valerio Vergili, Fabrizio Trosi presidente della Associazione APS Livorno e coordinatore del Tavolo Disabilità della Consulta. Per (la Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno c’era la presidente Sandra Biasci.

Il progetto delle rampe per i negozi è nato grazie all’idea di Fabrizio Torsi, all’aiuto dell’assessore alle politiche sociali del Comune Andrea Raspanti, al contributo della società Olt e grazie all’incasso dello spettacolo ’Perché Goldoni è Goldoni’. L’ultima edizione (il 6 marzo) di questo evento benefico, ha totalmente destinato l’incasso della serata al progetto per l’acquisto da parte della Consulta delle Associazioni del Comune, di rampe amovibili per garantire l’accessibilità delle persone con ridotta autonomia motoria agli esercizi commerciali del territorio.

Le pedane saranno messe a disposizione degli esercizi commerciali che avranno sottoscritto un patto per l’accessibilità che, intervenendo su più fronti, garantisca la qualità inclusiva dei locali di vendita. Il progetto è in continuità con Social Taxi Inclusivo, il servizio di trasporto che è stato realizzato grazie all’incasso della prima edizione dell’evento e al contributo di Olt e Unicoop Tirreno.

Grande la soddisfazione per Valerio Vergili e Fabrizio Torsi entrambi impegnati in prima linea per i diritti delle persone con disabilità.

A Livorno purtroppo sono ancora numerosi i negozi nei quali le persone in carrozzina non possono entrare perché basta anche un solo scalino all’ingresso, per rappresentare una barriera insormontabile.

"Siamo andati a fare un sopralluogo tra martedì e venerdì di mattina in tre negozi in via Ricasoli e in negozi di via del Giglio e nella zona mercatale. Abbiamo chiesto se gli esercenti sono disponibili a usare le pedane che doneremo. È andata molto bene – racconta Sandra Bisci – per cui partiremo a breve con la consegna per ora di una decina di pedane da dare ad altrettante attività commerciali e artigianali". Commenta Sandra Biasci: "Speriamo quanto prima di dare il via alla sperimentazione di queste pedane, auspicando che anche altri esercenti aderiscano all’iniziativa".

Monica Dolciotti