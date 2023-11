“Per Giulia e per tutte”: sabato 25 novembre a Livorno la fiaccolata silenziosa contro il femminicidio

Livorno, 20 novembre 2023 – “Una fiaccolata silenziosa in piazza Grande per accendere i riflettori sull’ultima vittima di femmicidio, Giulia, e su tutte le altre donne e ragazze massacrare dai loro uomini. Si terrà sabato 25 novembre durante un presidio in piazza Grande dalle 17.30 alle 18.30". Lo annuncia la vice sindaco Libera Camici, con delega alle politiche giovanili e pari opportunità.

Questa manifestazione, come altre, segue di poco il rinvenimento avvenuto sabato del corpo di Giulia Cecchettin, massacrata con decine di coltellate dall’ex Filippo Turetta. La coppia era scomparsa sabato 11 novembre. Turetta è stato arrestato in Germania domenica.

"La fiaccolata ’Per Giulia e per Tutte’ dovrà servire a scuotere le coscienze di ognuno di noi. Ma il primo impegno dovrà essere la prevenzione" sottolinea con forza la vice sindaco.

"Invitiamo la cittadinanza e i giovani di tutte le età a essere presenti fisicamente e con il cuore. La Protezione Civile comunale sarà di supporto e distribuirà le fiaccole" l’appello della Camici.

Aggiunge: "Condivido la necessità oramai non più rinviabile, di approvare una legge che introduca, in tutte le scuole, l’educazione al rispetto e all’affettività.

Non è sufficiente aumentare leggi e punizioni che intervengono dopo le violenze già compiute. È necessario fare prevenzione, promuovere l’educazione e fornire gli strumenti per conoscere e riconoscere le varie forme di violenza". Ricorda: "L’Amministrazione Comunale in questi anni lo ha fatto attraverso numerosi progetti che ha presentato alle scuole, grazie alla collaborazione con enti e associazioni del territorio, che hanno messo a disposizione le loro competenze. L’attenzione si è concentrata sulle scuole perché restano uno dei luoghi di socializzazione, sperimentazione e espressione di sé più importanti per i giovani". Conclude: "Proponiamo inoltre quotidianamente nei servizi educativi 0/6, grazie alla convenzione stipulata con l’università di Firenze e Bologna, progetti di educazione di genere e dei diritti umani con laboratori e attività, con bambini e le loro famiglie".

Intanto questa mattina, in apertura di seduta del consiglio comunale, è previsto un minuto di silenzio in memoria di Giulia. Per l’Associazione Ippogrifo che gestisce il Centro Donna del Comune di Livorno, la presidente Maria Giovanna Papucci assicura: "Noi parteciperemo alla fiaccolata. Ci saremo come abbiamo sempre fatto ad ogni iniziativa a sostegno delle donne e contro la violenza di genere". In occasione del ’Novembre antiviolenza 2023’ (su iniziativa del Comune di Livorno) venerdì 24 novembre il Centro Donna ospiterà la Tavola rotonda ’Dalla violenza si può uscire. Oggi non domani’, a cura di Ippogrifo APS, Lions Club Livorno Porto Mediceo e Lions Club Satellite Livorno Meloria.

di Monica Dolciotti