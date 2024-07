Per la seconda volta viola il divieto di avvicinare la ex fidanzatina, secondo arresto per 18enne

Livorno, 27 luglio 2024 – Nuovo arresto nel giro di circa un mese per un 18enne livornese e sempre per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex ai luoghi da lei frequentati. Il giovane, fermato dai carabinieri, è finito ora ai domiciliari, misura confermata in sede di convalida dal tribunale, con l'applicazione del braccialetto elettronico. Come riferito dall'Arma in una nota, il 18enne, allontanato dall'abitazione familiare alla fine dello scorso mese di marzo, a seguito di presunte violenze ai danni della ex compagna, era destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla denunciante.

Tuttavia, «disattendendo la misura, già lo scorso mese era rientrato nell'abitazione livornese e lì era stato colto in flagranza ed arrestato dai carabinieri che si erano recati a casa della vittima per accertamenti. Il giudice, nel corso della susseguente udienza, aveva convalidato gli atti dei carabinieri e confermato la misura del divieto di avvicinamento, disponendo in aggiunta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla pg. A seguito di ulteriori indagini espletate nella citata abitazione, i militari lo hanno nuovamente sorpreso all'interno» arrestandolo «in flagranza di reato per reiterata violazione del provvedimento cui era sottoposto».