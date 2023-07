Percepisce il reddito di cittadinanza, ma è proprietario di immobili

Livorno, 8 luglio 2023 – Cinque persone residenti a Livorno sono finite nel mirino della Guardia di Finanza per aver percepito, in maniera indebita, il reddito di cittadinanza.

«E’ una cosa vergognosa – dice il comandante della Guarda di Finanza, Cesare Antuofermo – perché ci sono persone che non percepiscono il reddito di cittadinanza forse anche per colpa di chi lo prende in maniera indebita. I nostri controlli andranno avanti, ci sono altre attività in corso per colpire chi si prende gioco dello Stato».

Gli accertamenti svolti dai finanzieri labronici hanno interessato “target” selezionati all’esito di specifiche analisi di rischio, integrate delle risultanze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo e da talune mirate attività investigative svolte con l’ausilio del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza di Roma.

All’esito delle indagini, i finanzieri hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Livorno cinque soggetti che avrebbe percepito illecitamente emolumenti complessivi per oltre 70mila euro. I soggetti risultano possedere beni immobili o svolgere lavoretti che non avrebbero mai dichiarato.

Dagli approfondimenti svolti è emerso come tali beneficiari avrebbero attestato falsamente nelle apposite istanze il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, ovvero omesso di dichiarare informazioni dovute. Le indagini della Guardia di Finanza sono finalizzate all’individuazione di eventuali “regie criminose” preordinate all’indebito ottenimento del beneficio. Per il principio di “presunzione di innocenza” la responsabilità delle persone sottoposte a indagini sarà accertata solo dove intervenga una sentenza irrevocabile di condanna. Preoccupato l’assessore al sociale Andrea Raspanti: «Solo in situazioni estreme accertate dai servizi sociali il reddito di cittadinanza potrà essere prolungato. Non si sa ancora quali altri strumenti ci saranno. Siamo preoccupati perché tanti beneficiari resteranno senza aiuti e questo è un problema».