Un uomo di 67 anni, residente nel capoluogo isolano, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico perchè ritenuto responsabile del reato di stalking ai danni di una vicina di casa. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminare su disposizione del sostituto procuratore della Procura della repubblica presso il tribunale di Livorno che ha coordinato le indagini effettuate dagli uomini del commissariato della polizia di Stato di Portoferraio. Gli accertamenti sono scattati a seguito della denuncia presentata dalla donna al personale della squadra investigativa del commissariato. La signora ha riferito di aver subito reiterate minacce ed atteggiamenti vessatori da parte del 67enne culminati con una violenta aggressione. In stretta collaborazione con la procura, i poliziotti hanno effettuato un’approfondita attività di indagine improntata alla massima tutela della parte offesa secondo le modalità previste dal cosiddetto ‘Codice Rosso’ che è stato attivato fin dai primi riscontri. Secondo la ricostruzione degli inquirenti gli atti persecutori sarebbero stati commessi a partire dal giugno 2020 fino ad arrivare alla violenta aggressione fisica ai danni della donna, avvenuta nello scorso mese di dicembre. Il gip ha accolto integralmente la richiesta della Procura disponendo per il 67enne - tra l’altro detentore di un’arma regolarmente denunciata che è stata ritirata non appena è partita l’indagine - la misura cautelare degli arresti domiciliari da scontare nella sua abitazione situata nel centro storico portoferraiese.