Portoferraio (Livorno), 11 ottobre 2019 - Utilizzavano fonti luminose a bordo delle loro barche per attirare totani e calamari nelle ore notturne e catturarli con maggiore facilità. Per questo motivo due pescatori sportivi elbani sono stati multati dagli uomini della Guardia Coistiera imbarcati sulla motovedetta CP 2117 che li hanno sorpresi mentre pescavano in maniera illegale nel tratto di mare tra l'Elba e Pianosa.

I controlli sono stati effettuati nella notte tra giovedì e venerdì. I due pescatori sportivi sanzionati dal personale della capitaneria di porto utilizzavano illegalmente sulle loro imbarcazioni dispositivi luminosi che attirano cefalopodi in superficie il cui utilizzo è vietato dall’articolo 140. lettera f, del regolamento per la pesca marittima (D.P.R. n. 1639 del 1968).

L'attrezzatura utilizzata è stata immediatamente posta sotto sequestro. Per i due pescatori sportivi sono scattate le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 4 del 2012 in materia di pesca ed acquacultura dell'importo di mille euro ciascuna. La pesca dei totani con la 'luce' è contrastata dai militari della capitaneria di porto di Portoferraio per salvaguardare l’ecosistema marino nelle acque dell’Arcipelago Toscano.