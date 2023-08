Peschereccio con la licenza di pesca scaduta: multa da 2mila euro

Cerboli (Livorno), 25 agosto 2023 - Aveva la licenza di pesca scaduta, così un peschereccio sottoposto stamani a controlli da parte della guardia costiera nelle acque prospicenti l'isolotto di Cerboli è scattata una sanzione da 2.000 euro e il conseguente sequestro del pescato, ovvero 1260 chili di alici. Il prodotto ittico, sottoposto ai controlli sanitari, ha poi ottenuto il parere favorevole da parte del dipartimento sicurezza alimentare dell'Asl, per essere devoluto in beneficienza. Sempre oggi la guardia costiera ha sequestrato attrezzi da pesca illegalmente posizionati nelle acque del porto di Marciana Marina. Il controllo è stato effettuato a seguito di segnalazione pervenuta da Legambiente Arcipelago Toscano e ha portato al rinvenimento di nove nasse cilindriche con armatura in ferro e plastica di varie forme e grandezze, illegalmente calate in porto ed utilizzate per la cattura di pesci e crostacei. Nel corso dell'operazione sono state rinvenute e liberate in mare alcune specie marine protette ancora vive, tra cui diverse oloturie (considerate a rischio estinzione) e un esemplare di granseola.

