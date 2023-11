Pianese Livorno, le pagelle della partita

Livorno, 15 novembre 2023 – Ecco le pagelle di Pianese Livorno.

Biagini 6.5: Non può nulla sulla rete del pareggio della Pianese, salva i suoi con una bella parata a un quarto d’ora dalla fine

Brenna 6: Qualche errorino di distrazione e di posizione in entrambi gli avvii di tempo, ma la prestazione assolutamente sufficiente. Partita dopo partita ritrova la condizione.

Ronchi 6.5: La Pianese attacca tanto, si fa sempre trovare pronto e deciso.

Fancelli 6.5: Gioca con sicurezza, bene anche palla al piede. Altro test superato.

Bellini 6: Compiti difficili contro la capolista, cerca di tamponare come può. Pericoloso sulle (poche) ripartenze amaranto.

Luci 6: In cabina di regia sbaglia poco, in fase difensiva lotta come ci ha abituato.

Giordani 6: Sacrificato nel ruolo di mezzala, si spinge poco in avanti. (Dal 62’ Sabattini 6: Sembrerebbe pronto per l’esordio da titolare, anche se questa volta non brilla come sempre).

Nardi 6.5: Il tiro da fuori è l’asso nella manica da giocare nei momenti complicati, ricordiamoci che stiamo parlando di un 2004. (Dal 75’ Nizzoli 6: Si rivede in campo dopo qualche settimana, ottima notizia il suo rientro).

Brisciani 6: Il cliente è scomodo, ma tiene botta senza problemi. (Dal 72’ Coriano 6: Un quarto d’ora e poco più).

Cesarini 5: Non è al meglio e si vede, lontano dal Cesarini che conosciamo. C’è tempo per riprendersi e domenica prossima potrebbe essere già la svolta.

Cori 5: Palloni toccati praticamente zero, ma è anche vero che non può correre per tutto il campo. (Dal 46’ Mutton 5.5: Combina poco, ma più dei compagni di reparto).