’Perché i robot sono stupidi? E tante altre domande sulla robotica’. Autori: Federico Taddia, Barbara Mazzolai. Illustratore: Anton Gionata Ferrari. Collana: Teste Toste. La robotica spiegata ai bambini da Federico Taddia e dalla ricercatrice Barbara Mazzolai, un argomento di grande attualità reso accessibile ai giovanissimi.

Che cos’è l’intelligenza artificiale? Si può insegnare qualcosa a un computer? Come fa l’assistente vocale a sapere tutto? Ha più bisogno l’uomo dei robot o i robot dell’uomo? A rispondere è Barbara Mazzolai, ricercatrice d’eccellenza che dirige il Laboratorio di robotica bioispirata dell’Istituto italiano di tecnologia. A lei spetta il compito di soddisfare le mille curiosità di Federico Taddia che, nei panni dell’intervistatore, le rivolge domande a volte serie, a volte buffe e irriverenti, tutte utili a fare chiarezza sull’argomento. I lettori scopriranno così cosa c’è alla base delle tecnologie in uso nella quotidianità, che cos’è un algoritmo, cosa sono in grado di fare i robot e quali sono i loro limiti. La struttura dialogica, tipica della collana premio Andersen Teste Toste, è particolarmente agile e adatta alla divulgazione scientifica per bambini e ragazzi: da un lato permette di affrontare singoli concetti in ciascuna domanda, dall’altro di creare un filo logico con il susseguirsi delle stesse. Consente inoltre un percorso di lettura personalizzato: si può scegliere infatti di iniziare dalla domanda che più incuriosisce, per poi procedere secondo gli aspetti che si vuole approfondire.

Barbara Mazzolai: nata a Livorno, si è laureata in Biologia all’Università di Pisa. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria dei microsistemi all’Università di Roma Tor Vergata e il master in Eco-management alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. È associate director per la robotica e direttrice del Laboratorio di robotica bioispirata soft dell’Istituto italiano di tecnologia, con sede a Genova, ed è una pioniera nel campo dei “plant-inspired robots” e dei “growing robots”. A lei si deve la creazione del “plantoide”, uno speciale robot ispirato alle piante, in grado di crescere e di muoversi, progettato per indagare i meccanismi ecologici del suolo.