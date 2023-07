"Piano urbanistico di Livorno, il lavoro è fatto": la giunta rivendica le sue scelte

Livorno, 19 luglio 2023 – “Livorno si dota di pianificazione dopo un quarto di secolo". Il Comune ha voluto piantare le sue ‘bandierine’ (tecniche, politiche, ideologiche) sul "documento strategico principe di ogni mandato amministrativo" adottato giovedì scorso in Consiglio comunale: il Piano operativo (Po) e Piano strutturale (Ps). E lo ha fatto ieri mattina in una conferenza stampa in Sala Giunta, con cronisti da una parte del tavolo e membri dell’amministrazione dall’altra, formalmente tecnica e sostanzialmente politica.

"In questi giorni abbiamo assistito a una campagna di contro-informazione delle opposizioni assolutamente fuori dal mondo", tuona in apertura Salvetti. "Ci sono cartine, numeri, metri quadri che non possono essere oggetto di interpretazione. Invito i cittadini, simpatizzanti e non, a consultare e conoscere il piano sul sito del comune in modo trasparente, così da evitare strumentalizzazioni".

Per il sindaco, c’è un "dato politico impossibile da ignorare: Il Po per era l’ultimo tassello a cui agganciarsi per tentare di dire qualcosa che mettesse in difficoltà questa amministrazione dopo 4 anni di lavoro, raschiando il fondo del barile con attacchi personali pesanti e disdicevoli".

Di impatto è la tesi sostenuta dall’assessora all’urbanistica Viviani, anche lei presente: "Livorno si dota di pianificazione dopo un quarto di secolo, dopo aver adottato in un giorno solo Piano operativo, Piano strutturale, Piano del verde e l’intesa con l’Autorità Portuale". Il contenzioso politico risiede proprio qui: per giorni, se non settimane, le opposizioni consiliari, tanto alla destra quanto alla sinistra della maggioranza, hanno ‘picconato’ l’amministrazione per aver "soffocato il dibattito" in assemblea con il "tour de force imposto" giovedì scorso.

C’è chi ha parlato di un vero e proprio "conclave" (Pap), chi di "atteggiamento prepotente, di clima ostile, di incapacità di gestire i tempi" (gruppo consiliare di BL) e chi durante il dibattimento in consiglio è ‘scomparso’ dietro una montagna di faldoni dei piani, in segno di protesta, "impossibili da analizzare in un solo mese" (Ghiozzi, Lega).

Viviani ha battuto un colpo rispetto al je accuse partito dagli scranni d’opposizione, rispondendo a una domanda di fondo: la "spacchettizzazione" era possibile? "Abbiamo preferito portare avanti tutto insieme - ha statuito -, nel pieno rispetto della legge, in quanto mossi da una motivazione tecnica e politica. Tecnicamente, non volevamo complicare i lavori dell’ufficio di Piano, che avrebbe dovuto altrimenti produrre due avvisi, due pubblicazioni, due percorsi paralleli per le osservazioni".

Quanto alla ratio "politica" Viviani non usa troppi giri di parole: "L’amministrazione era pronta. E ha proseguito per la sua strada dopo aver incassato i No da parte delle opposizioni contrarie alla instaurazione in Quarta commissione di un metro condiviso di lavoro proposto e diviso per argomenti, e dopo la fredda accoglienza rispetto alla proposta dell’ottobre 2022 di percorsi seminariali che facilitassero l’orientamento in una materia tecnica e comple ssa come quella urbanistica". In tutto questo, l’iter dei piani sta facendo il suo corso: "Il prossimo 26 luglio verrà pubblicato l’avviso sul Burt - chiosa Viviani -. Da quel momento in poi, 60 giorni di tempo per presentare le osservazioni".

di Francesco Ingardia