Portoferraio (Livorno), 8 luglio 2019 - Un'imbarcazione da diporto che domenica si era arenata a Cala Giovanna, sull'isola di Pianosa, è in un cantiere navale a Portoferraio ( Livorno) per la riparazione. Ne dà conto la capitaneria aggiungendo che il natante è arrivato a Portoferraio da Pianosa ieri sera dopo navigazione a lento moto e scortata, per precauzione, da una motovedetta della guardia costiera, la stessa che le aveva fornito assistenza nelle operazioni di disincaglio concluse senza alcuna conseguenza per i cinque diportisti a bordo e per l'ambiente. Sono invece ancora in corso di accertamento i motivi che hanno causato l'incidente marittimo. Intanto il diportista è stato sanzionato per aver violato la normativa che impone il divieto di navigazione entro 1 miglio dalla costa di Pianosa.

© Riproduzione riservata