In piazza Attias un maxi-locale. Musica, cocktail e food

Livorno, 16 aprile 2025 – In piazza Attias potrebbe aprire un nuovo locale per la somministrazione di cibi e bevande e la musica. Questa è l’ultima novità della quale si sta parlando in questi giorni. Un punto di riferimento ulteriore per le serate e le notti a Livorno. Questo in una zona dove già è presente un numero elevato di locali per la movida in via Cambini e via Roma (una decina), con tutto quello che questa presenza comporta ogni fine settimana.

Mentre bolle in pentola questo progetto, lunedì una delegazione di residenti di via Cambini, via Roma e via Marradi è stata ricevuta in Prefettura (come abbiamo riportato ieri) per discutere dei problemi della movida molesta e dell’accordo tra Comune, esercenti, associazioni di categorie e residenti, per dare delle regole per rendere la movida più ’disciplinata’.

Si pensava che all’ incontro di lunedì ci sarebbero stati anche gli esercenti e le associazioni di categoria, ma così non è stato. Perché? E non è previsto nemmeno per i prossimi giorni. Una cosa è certa a questo punto: i residenti del ’triangolo d’oro della movida’ Cambini Roma Marradi, lunedì hanno dato un ultimatum alle istituzioni: “O l’accordo viene firmato prima del week end di Pasqua, o noi saremo costretti a prendere inziative di tipo legale, qualora la situazione degenerasse il prossimo fine settimana”. Si sa che gli esercenti hanno chiesto all’amministrazione comunale l’autorizzazione per organizzare degli eventi in via Cambini nelle serate tra sabato e domenica prossimi, ma pare che la richiesta sia stata respinta. Intanto nel testo definitivo dell’accordo sulla movida per il ’triangolo’ Cambini Roma e Marradi, è previsto che “il Comune, nel quadro delle azioni previste nel Protocollo Movida (del 2022, ndr), si impegna in tempi ragionevolmente brevi a Intensificare le attività e i servizi di vigilanza, controllo e prevenzione, per quanto di sua competenza;

nell’ambito delle rispettive competenze e nella sede di valutazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a richiedere l’intervento delle altre forze di polizia preposte al mantenimento dell’ordine pubblico sulla base delle criticità che dovessero emergere; provvedere ad una maggiore sorveglianza finalizzata ad evitare i fenomeni di sosta irregolare; individuare spazi esterni all’area oggetto del presente Accordo da destinare a parcheggi scambiatori con servizi di navetta”.

Monica Dolciotti