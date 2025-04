Addio vecchi banchi: Livorno, per via Buontalenti demolizione e ricostruzione

Livorno, 9 aprile 2025 – Nuova vita per il mercato di via Buontalenti. Con la demolizione degli storicissimi banchi parte la costruzione della nuova area mercatale in cui gli ambulanti lavoreranno. Provvisoriamente, le attività commerciali sono state trasferite in piazza Cavour.

Le ruspe hanno iniziato a demolire i banchi stessi e via Buontalenti cambia letteralmente volto, in attesa che appunto inizino le operazioni per la costruzione della nuova struttura. “Una fase decisivia e delicata – dice il sindaco Salvetti – In pochi giorni le vecchie baracchine dovrebbero essere tutte rimosse per poi far spazio all’area di cantiere vera e propria per la costruzione del mercato. Ci sarà la fase di realizzazione dei sottoservizi, poi la pavimentazione e quindi il resto della struttura. Per la quale abbiamo dovuto gestire mille situazioni, facendo tutto quello che c’era da fare per alleviare il sacrificio dei commercianti che con questi banchi mantengono le loro famiglie”.

La demolizione in piazza Cavallotti: un momento storico per la città (Foto Novi)

Un progetto di riqualificazione che cambia il volto a una parte della città molto viva, della quale il commercio è l’anima. Una nuova struttura che darà impulso a un mercato del quale molti livornesi si servono. Ci arà una grande tettoia a coprire i banchi