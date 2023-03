Piazza della Vittoria, le panchine sono state riparate

Piazza della Vittoria

Livorno, 15 marzo 2023 – La squadra di pronto intervento Segnala-Li ([email protected]) prosegue il suo lavoro risolvendo problemi segnalati dai cittadini. Dal 27 febbraio al 9 marzo sono stati fatti interventi: in piazza della Vittoria con la riparazione delle panchine e ricoperte le buche nei vialetti. In via della Cappellina è stato recintato il parco pubblico, sono state riparate le panchine e ricostruiti i muretti delle aiuole. In piazza San Jacopo sono state riparate le panchine, in via Cambini è stato eseguito lo sfalcio sul marciapiede e sull’argine del Rio Cigna.