Piazza Garibaldi, la ricetta del Pd: "Decoro e sicurezza, partiamo da questa zona"

Livorno, 10 giugno 2023 – E’ stato Federico Mirabelli il primo a firmare e a proporre la mozione sulla “Rigenerazione di piazza Garibaldi” presentata dal gruppo del Partito Democratico in Comune. Tra gli obiettivi: "Attuare nel breve periodo la rimozione delle baracchine che risultino non utilizzate e né utilizzabili e di ostacolo al miglioramento delle condizioni attuali, in particolare sotto il profilo della sicurezza".

Questo è l’aspetto più importante della mozione perché per la prima volta, dopo anni di tira e molla, sollecitazioni espresse dai cittadini e battaglie politiche del centro destra (Fratelli d’Italia e Lega), adesso i consiglieri comunali del partito di maggioranza invitano giunta e sindaco ad affrontare la questione. Nella mozione viene chiesto anche "l’impegno a garanzia della prosecuzione delle attività svolte dalle associazioni nella promozione dell’integrazione e animazione socio-culturale indipendentemente dalla presenza delle baracchine".

Commenta Mirabelli: "Con questo atto vogliamo ripensare il futuro di piazza Garibaldi e non solo, anche di piazza dei Mille e via della Pina d’Oro, per provare a cambiarne contesto sociale, economico e culturale in modo condiviso". Ma soprattutto "pensiamo a progetti sostenuti nel tempo, non di durata limitata come in passato".

A monte di tutto ciò c’è "il percorso di ascolto e confronto con Il Comitato Pontino San Marco, le associazioni che operano in piazza Garibaldi, – si legge nella mozione – le categorie, il Centro commerciale naturale".

Viene poi evidenziato che "la sicurezza urbana è una dimensione imprescindibile della qualità della vita delle persone, specialmente per giovani, anziani e donne e solo in ultima istanza si concretizza nelle politiche di controllo e repressione".

I firmatari ricordano "l’impegno dell’amministrazione comunale sul versante della sicurezza con interventi su illuminazione pubblica, sfalcio e manutenzione del verde in piazza Garibaldi. Le iniziative di animazione e promozione sociale, i bandi per la riassegnazione delle baracchine, la rassegna ’Garibaldissima’ e l’assegnazione della Baracchina n.20 al Comitato Pontino San Marco". Ma nonostante la buona volontà, non è bastato.

Oltretutto nella mozione viene precisato proprio in riferimenti alle baracchine che "la loro assegnazione in chiave di promozione commerciale ha incontrato limiti normativi per la dimensione strutturale e i vincoli alle attività di somministrazione". Di qui la proposta di prevedere "programmi di qualificazione della rete commerciale" e "l’individuazione di attività o merceologie compatibili con la tutela delle aree" e "agevolazioni sui servizi e la fiscalità per le attività aperte e i fondi da riaprire".

Monica Dolciotti