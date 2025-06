Picchia la moglie e un’amica. Violenza in pieno centro, arrestato un 37enne

Livorno, 23 giugno 2025 – I carabinieri della Compagnia di Livorno hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautela in carcere, emessa dal Tribunale di Livorno, nei confronti di un uomo 37enne tunisino A. B., indiziato di reati contro la persona a danno della ex moglie, verso la quale già in passato aveva adottato comportamenti violenti e persecutori. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Livorno hanno rintracciato l’uomo in piazza della Repubblica prima che potesse darsi alla fuga. L’ultima aggressione dell’uomo contro la ex moglie, dalla quale si sta separando e con la quale ha avuto due figli, risale al 28 maggio scorso. Tutto quello che è successo è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e le immagini, acquisite agli atti, hanno inchiodato il 37enne alle sue responsabilità, oltre alle testimonianza della ex moglie e di un’amica che provando a difenderla, è stata anche lei colpita con ferocia dall’uomo. I fatti si sono verificati in piazza Garibaldi dove le due donne sono state raggiunte da Abdessattar Bounasri, che all’improvviso ha iniziato a picchiare con violenza inaudita la ex moglie.

La telecamera ha ripreso tutto: l’arrivo dell’indagato in piazza Garibaldi mentre si avvicinava. Il momento nel quale all’improvviso ha stretto intorno al collo della ex moglie un laccio, per poi colpirla con brutale ferocia al volto con schiaffi e pugni. L’ha anche trascinata terra. L’amica della donna ha tentato di difenderla, ma anche lei è stata colpita. Dopo lunghi interminabili minuti nei quali l’uomo ha infierito, senza che altri corressero in aiuto delle due donne in balia della sua brutale violenza, l’autore del pestaggio ha poi desistito e la sua vittima con l’amica sono riuscite a scappare in via della Pina d’Oro. Dopodiché è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa e a ruota le pattuglie dei Carabinieri.

Ma le violenze e i maltrattamenti ai danni della donna sono stati messi in atto anche in precedenza: il 27 maggio con ricovero della vittima al pronto soccorso con frattura del naso. Prima ancora il 23 maggio era stata picchiata al culmine di una lite con l’ex marito per la gestione dei figli. Ma tutto è iniziato nel 2019, quando sono cominciate le condotte violente dell’uomo, per le quali è stato condannato dal Tribunale di Livorno e in Appello per maltrattamenti e lezioni. Si attende ora l’esito del ricorso in Cassazione.

M.D.