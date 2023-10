Picchiato in discoteca: denunciati due giovani

Livorno, 27 ottobre 2023 – A seguito di serrate indagini, fatte di ricostruzioni testimoniali, individuazioni fotografiche, riscontri oggettivi, analisi di filmati e approfondita conoscenza del territorio, i carabinieri di Castiglioncello hanno denunciato due 24enni rispettivamente per lesioni personali aggravate e favoreggiamento.

In una serata del mese di agosto un ragazzo giovanissimo, a seguito di una lite per futili motivi con un gruppo di ragazzi avvenuta sulla terrazza di un noto locale di Castiglioncello, era stato colpito al volto da un altro giovane e aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

In seguito alla querela presentata dalla vittima, i militari riscostruito che, nel corso del diverbio, uno dei partecipanti ha chiamato l’autore del gesto violento che è intervenuto colpendo con un pugno il 19enne. Nel corso delle indagini, su specifica richiesta, ometteva sia di riferire la circostanza di aver allertato il conoscente sia, verosimilmente nel tentativo di “coprire” l’amico, di fornirne il nominativo. Pertanto è stato deferito in stato di libertà per il reato di favoreggiamento personale mentre l’autore materiale dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.