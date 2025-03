Piombino, arrestato dai carabinieri un 31enne condannato per rapina

Piombino (Livorno), 9 marzo 2025 – I carabinieri della stazione di Piombino (Livorno) hanno tratto in arresto un 31enne, originario del nord Africa ma residente a Piombino, che aveva a carico una pena definitiva di 3 anni e 3 mesi. Secondo i giudici l'uomo è ritenuto responsabile di rapina e lesioni personali aggravate dall’uso delle armi per fatti risalenti al 2016 e commessi a Follonica (Grosseto). L'uomo, rintracciato dai carabinieri, è stato portato alla casa circondariale di Livorno in attesa delle procedure di rito. Continua così l’azione dei Carabinieri svolta su input del Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura di Livorno, anche a carico di soggetti che hanno commesso reati in altre province allorquando debbono essere raggiunti e ristretti da provvedimenti esecutivi che promanano dall’Autorità Giudiziaria.