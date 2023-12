Piombino, il D-day sarà mercoledì. Si decide il futuro di 1.400 famiglie

Rinnovo della cassa integrazione per i 1400 operai delle Acciaierie Jsw e nuovo progetto di Metinvest-Danieli per una fabbrica capace di produrre 2,7 milioni di tonnellate di acciaio all’anno: le due questioni sono legate a doppio filo nel polo siderurgico di Piombino. E se Metinvest insieme a Danieli ha già presentato il progetto alla città con una acciaieria capace di occupare 700 persone (più altri 700 nell’indotto), l’appuntamento più atteso è quello di mercoledì al ministero del Lavoro. Perché la cassa integrazione Jsw scade il 7 gennaio 2024 e tra pochi giorni 1400 famiglie potrebbero trovarsi senza reddito, proprio nel momento in cui ci sono buone possibilità di rilancio delle attività industriali a Piombino.

Così mercoledì 20 alle 12 ci sarà un incontro fondamentale al ministero del Lavoro per discutere sul via libera alla cassa integrazione straordinaria per 12 mesi in favore dei dipendenti Jsw. "A quanto si apprende la legge di Bilancio del Governo stanzierà 70 milioni di euro in favore delle aree a crisi industriale complessa: l’auspicio è che la richiesta di risorse (si parla di 25 milioni) avanzata dalla Regione Toscana per gli ammortizzatori sociali dello stabilimento piombinese venga accolta nella sua interezza e ripartita nei tempi utili per coprire l’intera richiesta dei 12 mesi – evidenzia David Romagnani Fiom-Cgil – dopo le importanti rassicurazioni del sottosegretario Claudio Durigon, e alla disponibilità del Ministero a stanziare adeguate risorse, diventa essenziale che la Regione chieda e ottenga l’intera copertura finanziaria richiesta. Siamo fiduciosi che la riunione al Ministero si possa svolgere in un clima di fruttuosa collaborazione tra le istituzioni e le parti interessate affinché si possa arrivare a garantire un futuro per i lavoratori. L’approvazione dell’istanza e la certezza delle risorse per la cassa integrazione rappresentano presupposti imprescindibili perché i progetti si concretizzino e diano in prospettiva risposte occupazionali".

"Bisogna tenere alta l’asticella – avverte Lorenzo Fusco segretario Uilm – di fatto nulla è cambiato. Continuano ad esserci le preoccupazioni legate alla questione ’tecnica’ della copertura finanziaria, visto che quei soldi devono sempre essere stanziati. Quindi noi non firmeremo niente che sia inferiore a 12 mesi. Addirittura, come abbiamo più volte sostenuto, sarebbe opportuno trovare il sistema di creare un decreto Piombino per traghettare i lavoratori fino al 2027-2028 quando dovrebbe partire il progetto Metinvest-Danieli. Per questo chiediamo che il 20 a Roma ci sia tutta la politica, tutti quelli presenti durante l’ultimo incontro e che hanno sentito le promesse del sottosegreratario Durigon". E martedì il progetto Metinvest sarà presentato anche in consiglio comunale a Piombino.

Maila Papi