Piombino, incontro positivo sul polo siderurgico: revocato lo sciopero del 12 giugno

Piombino (Livorno), 10 giugno 2025 – Si è svolto oggi a Piombino un incontro sul polo siderurgico tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Metinvest Adria, la Regione Toscana, il Comune di Piombino, l'Autorità del sistema portuale e le organizzazioni sindacali. Lo rende noto il Mimit, spiegando che la riunione «è stata l'occasione per illustrare ai sindacati i contenuti dell'Accordo di Programma su cui è stata raggiunta una intesa tecnica».

Per i sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm è stato “un importante incontro istituzionale dedicato all'illustrazione del testo dell'accordo di programma Metinvest” che ha portato alla revoca dello sciopero el 12 giugno.

"Il rappresentante del Mimit – si legge in una nota dei sindacati – ci ha anticipato che sarà convocato il tavolo per l’intero Polo siderurgico piombinese giovedì 19 giugno alle ore 9.30. In quell’incontro, oltre a confrontarci sull’accordo Metinvest, porteremo tutte le problematiche dei siti di Piombino, a partire dalla situazione in Liberty Magona, Piombino Logistics, Gsi Lucchini e Jsw Steel Italy. Per questo motivo, lo sciopero proclamato con iniziativa per giovedì 12 giugno viene sospeso e sarà organizzata un’assemblea che si svolgerà lo stesso giorno su tutti i turni lavorativi, per tutta la forza lavoro, negli orari che saranno a breve comunicati dalle Rsu.

La firma dell'Accordo di programma «sarà formalizzata dopo l'assenso delle organizzazioni sindacali» in coerenza con gli impegni assunti da tutte le parti, spiega il ministero. Prosegue quindi, «in piena sinergia» tra Governo, Regione Toscana, Comune di Piombino e parti sociali, «il percorso condiviso per riportare l'Italia al centro della produzione siderurgica europea», conclude il Mimit.