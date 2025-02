"Piombino passi alla Provincia di Grosseto"

PIOMBINO (Livorno)Il sindaco Francesco Ferrari, con un video sui social, annuncia di voler avviare il percorso amministrativo per far passare il Comune di Piombino alla Provincia di Grosseto. Cosa che fece già nel 2013 il suo predecessore Gianni Anselmi sulla scorta di una petizione che raccolse seimila firme. Ci fu anche l’approvazione del procedimento in consiglio comunale, ma poi non se fece di nulla perché con la riforma Delrio le Province furono svuotate dei loro poteri e il passaggio non sembrò più avere senso. Ma ora Ferrari torna alla carica. "Siamo certi che Piombino abbia tanto da dare alla Maremma – dice – come è vero che le opportunità per lo sviluppo di sinergie commerciali, agroalimentari e turistiche sono ampie e di grande prospettiva per entrambi i territori. Piombino da anni ha avviato un percorso virtuoso di sviluppo: se vogliamo proseguire su questa strada dobbiamo avere il coraggio di modificare uno status quo che esiste solo perché ormai consolidato, trovando soluzioni diverse e più in linea con le nuove esigenze della città. Si tratta di un procedimento che già una decina di anni fa fu avviato e poco dopo interrotto: nei prossimi giorni approveremo una delibera di giunta che darà avvio al nuovo percorso, che sarà seguito dalla discussione in consiglio comunale e da un confronto attivo con i cittadini". Ferrari ha già ricevuto l’approvazione del deputato grossetano di FdI Fabrizio Rossi, mentre il Pd piombinese valuta l’iniziativa come un diversivo "per non affrontare i problemi della città".

Maila Papi